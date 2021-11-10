В Польше предупредили, что мигранты из Беларуси могут хлынуть в ЕС из-за Украины

В Польше предупредили, что мигранты из Беларуси могут хлынуть в ЕС из-за Украины

Об опасности предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября.

"Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому принимаем меры, чтобы укрепить границу по всей ее длине", – польский премьер.

По данным министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, к границе стянули 15 тысяч польских военных, их количество может быть увеличено. Он рассказал, что движение на пограничном переходе в "Кузнице" остановлено.

Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.

Также первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины. Так, на участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.

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