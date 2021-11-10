В Польше предупредили, что мигранты из Беларуси могут хлынуть в ЕС из-за Украины

Об опасности предупредил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Потоки мигрантов из Беларуси могут попытаться проникнуть в ЕС через территорию Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября.
"Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому принимаем меры, чтобы укрепить границу по всей ее длине", – польский премьер.
По данным министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, к границе стянули 15 тысяч польских военных, их количество может быть увеличено. Он рассказал, что движение на пограничном переходе в "Кузнице" остановлено.
#WojskoPolskie wraz ze @Straz_Graniczna strzeże każdego odcinka granicy Zapobiegając próbie forsowania jej przez nelegalnych migrantów ❗ @MON_GOV_PL #granica pic.twitter.com/t0vMtvASae— 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 10, 2021
Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności. pic.twitter.com/GTvrW5xUYU— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.
Также первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины. Так, на участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.
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