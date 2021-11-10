Банк Англии готовит к выпуску новую криптовалюту – Britcoin

Запуск новой крипты ожидается не раньше 2025 года.

Цены на биткоин взлетели до рекордного уровня – 68 тысяч долларов. Рост с начала года составил 110%.

Стоимость изменилась после заявления управляющего Apple Тима Кука о наличии в собственности этих монет, пишет dailymail.

По данным Bank of America, биткоин – лучший актив. К тому же аналитики предполагают, что инвесторы все чаще используют биткоин в качестве хеджирования от инфляции, чем золото.

На прошлой неделе Банк Англии предупредил, что в начале следующего года инфляция должна достичь пика на уровне 5 процентов, в то же время цены также растут в США.

Накануне в Банке Англии заявили, что в следующем году начнутся консультации по внедрению так называемой цифровой валюты центрального банка (CBDC) – Britcoin.

Запуск новой крипты ожидают не раньше 2025-го. "Самой ранней датой запуска CBDC в Великобритании будет вторая половина десятилетия", — сказали в государственном регуляторе.

По словам чиновников, это "большой национальный инфраструктурный проект", призванный существовать рядом с наличными деньгами и банковскими депозитами, но не заменять их.

Министр финансов США Джон Глен заявил: "Эти консультации начнут открытую дискуссию по поводу роли, которую цифровая валюта центрального банка Великобритании может играть в стране. "Я призываю всех присоединиться к обсуждению, чтобы мы могли изучить возможности, а также понять любые риски" .

Как сообщалось, 8 ноября, курс биткоина поднялся на 4% и сейчас составляет $66,170. Таким образом, биткоин приблизился к своему абсолютному рекорду $67,016.50, который был зафиксирован 20 октября.

По данным аналитиков, биткоин уже в декабре может упасть до $30 тысяч. Спад может произойти, если стоимость криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. Но при реализации модели Stock-to-Flow курс биткоина в конце текущего года превысит $100 тысяч.

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