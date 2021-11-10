Банк Англії готує до випуску нову криптовалюту - Britcoin

Запуск нової крипти очікують не раніше 2025 року.

Ціни на біткоїн злетіли до рекордного рівня – 68 тисяч доларів. Зростання від початку року становило 110%.

Вартість змінилась після заяви керуючого Apple Тіма Кука про наявність у власності цих монет, пише dailymail.

За даними Bank of America, біткоїн – наразі найкращий актив. До того ж аналітики припускають, що інвестори все частіше використовують біткоїн як хеджування від інфляції, аніж золото.

Минулого тижня Банк Англії попередив, що на початку наступного року інфляція має досягти піку на рівні 5 відсотків, разом із тим ціни також зростають у США.

Напередодні у Банку Англії заявили, що наступного року розпочнуться консультації щодо впровадження так званої цифрової валюти центрального банку (CBDC) – Britcoin.

Запуск нової крипти очікують не раніше 2025-го."Найбільш ранньою датою запуску CBDC у Великобританії буде друга половина десятиліття", — сказали у державному регуляторі.

За словами чиновників, це "великий національний інфраструктурний проект", покликаний існувати поряд із готівкою та банківськими депозитами, але не замінювати їх.

Міністр фінансів США Джон Глен заявив:"Ці консультації почнуть відкриту дискусію щодо ролі, яку цифрова валюта центрального банку Великої Британії може відігравати у країні."Я закликаю всіх долучитися до обговорення, щоб ми могли вивчити можливості, а також зрозуміти будь-які ризики".

Як повідомлялося, 8 листопада, курс біткоїна піднявся на 4% і зараз становить $66,170. Таким чином біткоїн наблизився до свого абсолютного рекорду $67,016.50, який був зафіксований 20-го жовтня.

За даними аналітиків, біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч. Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.

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