Світлана Тарабарова розчулила відео з першими кроками однорічної донечки

Артистка поділилася радісним моментом у родині.

Українська співачка Світлана Тарабарова розчулила шанувальників дуже милим контентом.

На сторінці в Instagram артистка поділилася з підписниками радісною подією, яка сталася у її родині. Однорічна донечка Світлани та її чоловіка, продюсера Олексія Бондаря, зробила свої перші кроки.

Виконавиця запостила зворушливе відео, на якому маленька Марія біжить то до мами, то до тата в обійми.

"Перші кроки Марії. Друзі, не можу не поділитися з вами такою радістю! Вчора ввечері ми з чоловіком повернулися з перемовин і Марія вперше, без підтримки, самостійно пішла назустріч до нас. Я відчула таке тепло всередині, таку магію! Марійці зараз 1 рік і майже 2 місяці. Щастя в простих речах! Треба лише помічати їх" – підписала ролик щаслива мама.

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