Светлана Тарабарова растрогала видео с первыми шагами годовалой дочери

Артистка поделилась радостным моментом в семье.

Украинская певица Светлана Тарабарова умилила поклонников очень милым контентом.

На странице в Instagram артистка поделилась с подписчиками радостным событием, которое произошло в ее семье. Годовалая дочь Светланы и ее мужа, продюсера Алексея Бондаря, сделала свои первые шаги.

Исполнительница запостила трогательное видео, на котором маленькая Мария бежит то к маме, то к папе в объятия.

"Первые шаги Марии. Друзья, не могу не поделиться с вами такой радостью! Вчера вечером мы с мужем вернулись с переговоров и Мария впервые, без поддержки, самостоятельно пошла навстречу к нам. Я почувствовала такое тепло внутри, такую магию! Машеньке сейчас год и почти 2 месяца. Счастье в простых вещах! Надо только замечать их" – подписала ролик счастливая мама.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку