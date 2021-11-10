Дочь Оли Поляковой показала отца в забавном видео

Муж звезды – человек непубличный.

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария активно развивает свой TikTok.

И чтобы еще больше привлечь внимание пользователей, запостила в соцсети забавное фото со своим отцом. Как известно, муж Поляковой, бизнесмен Вадим, человек непубличный. Его появление в TikTok Марии, да еще и в смешном ролике, стало просто сенсацией.

В видео Маша подкалывает отца и просит его показать, как бы он попросил о простых вещах, будь он слеп. Судя по ролику, у Вадима отличное чувство юмора и он умеет посмеяться над собой.

Кстати, в одном из интервью Оля Полякова рассказывала, что одним из секретов ее крепкого брака с Вадимом является юмор. Артистка признавалась, что даже во время очень серьезной ссоры удачная шутка может примирить супругов.

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