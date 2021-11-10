16-летняя дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой

Девушка отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария уехала вместе с родителями и сестрой отдыхать.

Они отправились на Мальдивы. Недавно Оля Полякова эмоционально показала их дом на время отдыха. 16-летняя Маша вслед за мамой продемонстрировала свое увлечение поездкой.

В своем TikTok-аккаунте знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором танцует в купальнике. Пляжный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды. Образ Маша дополнила солнцезащитными очками, а свои длинные волосы девушка распустила.

Маша Полякова в купальнике / скриншот с видео

Кстати, на видео звезда позирует перед камерой без капли декоративной косметики. Это заметили ее фанаты. Они засыпали Машу комплиментами.

Без стрелок и косметики ты прекрасна! А с рыжими волосами вообще!

Без косметики очень хороша!

Шикарная!

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