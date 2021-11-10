16-летняя дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой

Девушка отдыхает вместе с семьей на Мальдивах.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария уехала вместе с родителями и сестрой отдыхать.
Они отправились на Мальдивы. Недавно Оля Полякова эмоционально показала их дом на время отдыха. 16-летняя Маша вслед за мамой продемонстрировала свое увлечение поездкой.
В своем TikTok-аккаунте знаменитость опубликовала короткий ролик, в котором танцует в купальнике. Пляжный наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды. Образ Маша дополнила солнцезащитными очками, а свои длинные волосы девушка распустила.
Кстати, на видео звезда позирует перед камерой без капли декоративной косметики. Это заметили ее фанаты. Они засыпали Машу комплиментами.
- Без стрелок и косметики ты прекрасна! А с рыжими волосами вообще!
- Без косметики очень хороша!
- Шикарная!
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