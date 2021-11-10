16-річна донька Полякової у купальнику похизувалась стрункою фігурою

Дівчина відпочиває разом з родиною на Мальдівах.

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія поїхала разом з батьками та сестрою відпочивати.

Так, вони вирушили на Мальдіви. Нещодавно Оля Полякова емоційно показала їхню оселю на час відпочинку. 16-річна Маша слідом за мамою продемонструвала своє захоплення поїздкою.

У своїм TikTok-акаунті знаменитість опублікувала короткий ролик, у якому танцює у суцільному купальнику. Пляжне вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру зірки. Образ Маша доповнила сонцезахисними окулярами, а своє довге волосся дівчина розпустила.

Маша Полякова у купальнику / скріншот з відео

До речі, на відео зірка позує перед камерою без жодної краплі декоративної косметики. Це запримітили її фани. Вони засипали Машу компліментами.

Без стрілок та косметики ти прекрасна! А з рудим волоссям взагалі!

Без косметики дуже гарна!

Шикарна!

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