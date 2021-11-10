Дві "великі" групи білоруських мігрантів прорвалися через кордон із Польщею - ЗМІ

Дві "великі" групи білоруських мігрантів прорвалися через кордон із Польщею - ЗМІ

Декого з мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а решту розшукують.

Дві "великі" групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон, силоміць знісши огорожі на околицях міста Кринки та села Біловежа.

Про це із посиланням на Прикордонну службу Республіки Польща повідомляє Bialystok.

Зазначається, що у кожній з груп налічувалося "кілька десятків іноземців". Декого з мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а решту розшукують.

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Тим часом поблизу пункту пропуску "Кузниця", де з білоруського боку нині перебувають кілька сотень людей, спостерігають більш спокійну ситуацію.

"За даними польських служб, сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони спалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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