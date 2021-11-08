Зупинити навалу нелегалів: до охорони кордону з Білоруссю залучають бійців територіальної оборони Польщі

Бійців тероборони двох батальйонів легкої піхоти уже викликали на підмогу в терміновому порядку.

Для загонів територіальної оборони Польщі на прикордонній з Білоруссю території оголосили підвищений рівень бойової готовності через очікувані провокації зі штурмом кордону тисячами нелегальних мігрантів.

Про це у понеділок, 8 листопада, повідомив у своєму Twitter речник військ територіальної оборони Марек П’єтрак.

В опублікованому оголошенні бійців тероборони, які проживають у прикордонних з Білоруссю воєводствах, просять бути готовими вирушити на збір через 6-12 годин після сигналу, з воєводств у центрі країни - у межах доби.

“Ми підвищуємо готовність наших сил у відповідь на агресивні дії білоруської сторони, яка супроводжуює тисячі людей до польського кордону”, - заявив Марек П’єтрак.

Фото: Twitter / płk Marek Pietrzak

У наступному оголошенні речник військ тероборони країни повідомив, що у зв’язку з ситуацією на кордоні бійців тероборони двох батальйонів легкої піхоти (Білосток та Гайнівка) з 1-ї Підляської бригади "викликали до своїх підрозділів у терміновому режимі”.

Усіх громадян, які належать до загонів територіальної оборони, просять перевірити своє екіпірування та попередити про можливий від’їзд роботодавців і рідних.

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Нагадаємо, заступник голови МЗС Польщі Петро Вавжик заявив, що влада Білорусі намагається довести ситуацію на білорусько-польському кордоні, який штурмує колона мігрантів, до смертельних випадків.

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