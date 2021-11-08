У синьому пальті та шапці: кронпринцеса Мері з'явилася на публіці з дітьми

Дружина кронпринца Фредеріка відвідала світський захід.
Спадкова шведська кронпринцеса Мері разом з дітьми принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною спостерігали за традиційним полюванням "Hubertusjagten" — драггантінг, є різновидом кінного спорту, де верхові наїзники полюють на слід штучно покладеного аромату з гончаками. Відбувається від 1900 року традиційно в першу неділю листопада.
49-річна принцеса Мері була у чорному лаконічному пальті з поясом на талії, а на голові у неї була сіра тепла шапка. Макіяж на обличчі кронпринцеси був денним і класичним, волосся розпущене, а з прикрас ми помітили на її зап'ясті золотий браслет.
Її дочка принцеса Жозефіна була в синьому пальті, як мама, а на зап'ясті у дівчинки також виблискував золотий браслет, а принц Вінсент одягнув пальто класичного фасону. Діти з усмішками спостерігали за подією.
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