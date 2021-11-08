Ілона Гвоздьова у спідньому грайливо позувала біля вікна

Танцівниця взяла участь у рекламних зніманнях.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова потішила чоловічу частину своїх прихильників пікантним знімком.
Танцівниця поділилася кадром, на якому зображена у кольоровому спідньому. Ілона стоїть біля відчиненого вікна та усміхнено дивиться у далечінь. З'ясувалося, що артистка стала обличчям рекламної кампанії одного відомого білизняного бренду.
На фото Ілона демонструє плаский животик та стрункі ніжки.
Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що захоплені фігурою мами двох дітей і завалили Гвоздьову компліментами. "Ви маєте нереальний вигляд", "яка гарна молода мама", "фігура - відпад".
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