Ілона Гвоздьова у спідньому грайливо позувала біля вікна

Танцівниця взяла участь у рекламних зніманнях.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова потішила чоловічу частину своїх прихильників пікантним знімком.

Танцівниця поділилася кадром, на якому зображена у кольоровому спідньому. Ілона стоїть біля відчиненого вікна та усміхнено дивиться у далечінь. З'ясувалося, що артистка стала обличчям рекламної кампанії одного відомого білизняного бренду.

instagram.com/ilonagvozdeva

На фото Ілона демонструє плаский животик та стрункі ніжки.

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що захоплені фігурою мами двох дітей і завалили Гвоздьову компліментами. "Ви маєте нереальний вигляд", "яка гарна молода мама", "фігура - відпад".

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