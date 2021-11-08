Оля Цибульська в бікіні: 10 гарячих пляжних фото співачки

Артистка ще та спокусниця.

Українська співачка Оля Цибульська і на сцені, і в житті демонструє образ спокусливої жінки-кішечки.

Артистка знає, як звести з розуму чоловіків, а жінок – змусити заздрити. У неї красива фігура, яку Оля залюбки показує в Instagram. Після приголомшливого схуднення на 12 кіло, зірка, здається, стала ще більш розкутою і все частіше публікує фото у бікіні.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала 10 гарячих пляжних світлин виконавиці.

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

У знаменитості струнка фігура, вузька талія, соковиті сіднички та підкачані ніжки. Раніше зірка поділилася з нами секретами стрункості. Так, артистка не їсть і не п’є після 19:00, вона відмовилася від картоплі та двічі на тиждень влаштовує собі "монодень" - це коли на сніданок, обід і вечерю їсть один продукт. Зазвичай у зірки це сирий гарбуз, овочеве рагу чи творог. Ну, і, звичайно, ніяк без спорту. Результат не помітити просто неможливо.

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Під такими публікаціями артистка збирає тисячі вподобань та сотні компліментів.

Така соковита

Просто розкішна

Неймовірна

Милуємося твоєю красою

Оля Цибульська в купальнику / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в бікіні / instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська в купальнику / instagram.com/cybulskaya

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