Астрологиня назвала наймиролюбніші знаки зодіаку

Взаємини із оточенням – особливе мистецтво, яке опанували далеко ще не всі.

Одні шукають привід для конфлікту навіть там, де його немає, а інші намагаються будь-що примирити ворожі сторони. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш миролюбні знаки зодіаку.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – наймиролюбніший знак зодіаку, який у цьому сенсі можна порівняти лише зі знаменитим Котом Леопольдом – вони фізично не переносять вібрацій ворожнечі та ненависті, це завдає їм справжні страждання. Представники знака прагнуть помирити всіх, хто перебуває у сварці, до того ж знаходять для цього найправильніші докази, які переконують усіх, – можливо, саме тому серед них так багато дипломатів та переговорників.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці надто оптимістичні та доброзичливі для того, щоб відчувати до когось ненависть і злість. Ні, звичайно, будучи живими людьми, а не манекенами, вони здатні відчувати негативні почуття — образу і навіть злість, але вони у представників цього знака досить швидко минають — випаровуються як волога на сонці, а вони, навіть якщо їхні опоненти ще лютують, знову стають тими безжурними та веселими людьми, якими ми звикли їх бачити.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які, як відомо, плавають тільки в чистій воді, не переносять чужих конфліктів і дуже страждають від тих, до яких виявляються затягнуті самі. Вони не вміють довго дмухати на близьку людину, тому що, на їхній погляд, у будинку в цей час панує важка – задушлива – атмосфера сварки і, як наслідок, взаємного неприйняття. Представники знака готові зробити все для того, щоб помиритися, – зокрема й перепросити, навіть у тому разі, якщо винна протилежна сторона.

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