Лідери США та Китаю проведуть віртуальну зустріч: деталі

Політики зустрінуться, щоб обмінятися думками щодо китайсько-американських відносин і питань, що становлять взаємний інтерес.

Китайське МЗС підтвердило, що зі США досягнуто домовленості про зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Джо Байдена 16 листопада 2021 року за пекінським часом.

Про це пише "Інтерфакс".

"Відповідно до домовленості Китаю та Сполучених Штатів, голова Сі Цзіньпін проведе по відеозв'язку зустріч із президентом США Джо Байденом вранці 16 листопада за пекінським часом, щоб обмінятися думками щодо китайсько-американських відносин і питань, що становлять взаємний інтерес", — йдеться в повідомленні.

Раніше представник Білого дому Джен Псакі повідомила, що зустріч лідерів США та Китаю призначена на вечір 15 листопада (за часом Вашингтона). За її словами, сторони обговорять, як можна відповідально діяти у ситуації суперництва між США та КНР, а також роботу у тих випадках, коли наші інтереси збігаються.

Різниця у часі між Пекіном та Вашингтоном складає 13 годин.

Раніше повідомлялося, що китайський лідер відмовився від особистої зустрічі з Байденом.

Раніше США звинуватили Китай у нарощуванні ядерного арсеналу.

А також у США надали докази витоку COVID-19 із китайської лабораторії.

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