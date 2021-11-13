Лидеры США и Китая проведут виртуальную встречу: детали

Политики встретятся, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Китайский МИД подтвердил, что с США достигнута договоренность о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента Джо Байдена 16 ноября 2021 года по пекинскому времени.

Об этом пишет "Интерфакс".

"В соответствии с договоренностью Китая и Соединенных Штатов, председатель Си Цзиньпин проведет по видеосвязи встречу с президентом США Джо Байденом утром 16 ноября по пекинскому времени, чтобы обменяться мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что встреча лидеров США и Китая назначена на вечер 15 ноября (по времени Вашингтона). По ее словам, стороны обсудят, как можно ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР, а также работу в тех случаях, когда наши интересы совпадают.

Разница во времени между Пекином и Вашингтоном составляет 13 часов.

Ранее сообщалось, что китайский лидер отказался от личной встречи с Байденом.

Ранее США обвинили Китай в наращивании ядерного арсенала.

А также в США предоставили доказательства утечки COVID-19 из китайской лаборатории.

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