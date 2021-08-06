США обвинили Китай в наращивании ядерного арсенала

Штаты призвали Китай также к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Соединенные Штаты Америки обвинили Китай в быстрых темпах наращивания ядерного арсенала. В Вашингтоне убеждены, что Пекин продолжает отклоняться от своей стратегии.

Об этом сообщает пресс служба Государственного департамента США.

В Госдепе отмечают, что во время 28-го Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Пекин, игнорируя многолетнюю ядерную стратегию, продолжает быстрыми темпами наращивать арсенал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также чиновник напомнил о провокационное поведение страны в Южно-Китайском море и ряд нарушений прав людей в отдельных районах Китая.

Напомним, американские эксперты по ядерному оружию, которые использовали коммерческие спутниковые снимки, на протяжении последних двух месяцев обнаружили на территории Китая новые площадки, на которых ведется строительство ракетных шахт.

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