В США предоставили доказательства утечки COVID-19 из китайской лаборатории

Китай со своей стороны отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса из лаборатории в Ухане.

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Об этом сообщает Reuters.

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"Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов ... Мы также считаем, что подавляющее количество доказательств доказывает, что вирус "просочился" из WIV, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года ", — говорится в докладе, который стал результатом расследования, проведенного республиканцами-законодателями.

Отмечается, что в документе приводятся достаточные доказательства того, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов, и эти работы могли быть секретными.

Напомним:

Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к выводу, что риск несчастного случая был "чрезвычайно низким". В отчете говорится, что "не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2".

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Уханьского института вирусологии в Китае. В то же время Китай не позволил Всемирной организации здравоохранения провести новое расследование о происхождении коронавируса COVID-19.

Всемирной организации здравоохранения провести новое расследование о происхождении коронавируса COVID-19. США же поддерживают намерение Всемирной организации здравоохранения провести новые исследования о происхождении COVID-19, в частности в Китае.

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