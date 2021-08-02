Таропрогноз на август: что карты нам предвещают

Карты Таро озвучивают нам подсказки вселенной.

Карты Таро сейчас является обычным явлением в нашей жизни. Но еще несколько десятилетий назад они воспринимались как инструмент дьявола. Интересно, что самая ирония заключается в том, что на картах Таро рядом с языческими символами, есть немало и христианских изображений. В целом изучать, что же нарисовано на картах Таро и какой смысл за этим скрывается, — можно годами.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в августе 2021 с помощью тарологичного прогноза на последний месяц лета от мастера Таро Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви на август-2021

Карта месяца "Рыцарь жезлов"

Эта карта свидетельствует о скорости, решительности, нетерпеливости, страсти. "Рыцарь жезлов" повествует о желании общаться и энтузиазме, а иногда — об преувеличении правды и свободной любвьи без обязанностей. Время идет и о нежелании сделать первый шаг и ненадежность, поэтому в течение этого месяца стоит внимательнее присмотреться к партнеру или партнерше.

Эта карта представляет крайние проявления энергии. Но в зависимости от ситуации, эти качества могут быть как положительными, так и отрицательными. Ведь иногда существуют события, когда стоит преувеличить угрозу, чтобы слегка сдвинуть процесс с места или добавить капельку лжи, чтобы сменить обстановку.

Она подсказывает, что нужно проявить определенное безрассудство и не бояться своего нетерпения. Также следует разобраться в сути проблемы.

Таропрогноз на работу и карьеру на август-2021

Карта месяца "Король кубков"

Эта карта, как и предыдущая, относится к так называемым карт двора. "Король кубков" свидетельствует о стабильности, мудрости, дипломатичности, благородстве, поддержке. Она сообщает о верности чувств, важности знания человеческой натуры, мудром человеке, сдерживания чувств, а не эмоций, трезвой оценке ситуации, спокойной атмосфере и тому подобное.

Сейчас нужно убедиться в правильности выбранного пути. Нужно правильно выполнять свою работу. Будьте твердыми и спокойно относитесь к событиям, которые происходят вокруг.

Терпение и самодисциплина осуществят желаемые внутренние изменения. Сейчас вы расслаблены и спокойны, уверены в своем будущем и можете даже слегка смеяться над этим волнующим миром. Сейчас — отличное время, чтобы поработать с внутренней мудростью и заняться самоанализом — осознать свои слабые и сильные стороны. Также нужно прислушиваться к мудрым советам, оценить роли в отношениях на работе, а потом принять ответственное решение.

Таропрогноз на финансы на август-2021

Карта месяца "Двойка мечей"

Эта карта свидетельствует о притомлении чувств и эмоций. Она рассказывает о том, что вы не хотите смотреть правде в глаза, говорите одно, а делаете другое, возражаете свои чувства, игнорируете правду, а еще вас гложут сомнения. Сейчас нужно сделать выбор, но вы не хотите его делать.

Сейчас вы пытаетесь отгородиться не только от себя, но от кого-то еще. Поэтому нужно научиться быть открытыми, рискованными и не бояться правды.

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