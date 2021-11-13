Астрологический прогноз на 13 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: день благоприятен для начинаний во всех сферах человеческой деятельности, поэтому, если на повестке дня стоит новый проект, не стоит медлить – надо воспользоваться счастливым шансом и действовать.

Символ дня: фонтан, родник, источник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1.

Цвет дня: терракотовый, шафрановый, янтарный.

Камни дня: янтарь, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: грудина.

Болезни дня: здоровье особых проблем принести не должно, для укрепления иммунитета нужно пить как можно больше травяных отваров и свежевыжатых овощных и фруктовых чаев.

Афоризм дня: нельзя выбирать предков – они, возможно, нас тоже не выбрали бы.

Геометрическая фигура дня: линии с плавными переходами.

Брак и отношения дня: один из лучших дней для заключения брака во всем лунном месяце.

Мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансовых делах.

Табу дня: нельзя отправляться в поездки.

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