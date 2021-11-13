В Нидерландах поймали российского хакера по просьбе США

Его обвиняют в получении более $400 тыс. в криптовалюте в качестве выкупа.
Россиянин Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу ФБР США, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности.
Об этом информирует CNN со ссылкой на адвоката россиянина.
По данным СМИ, Министерство юстиции США добивается выдачи 29-летнего Дубникова, обвиняемого в получении более $400 тыс. в криптовалюте в качестве выкупа.
Задержание россиянина стало одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году.
Правоохранительные органы США и Европы продолжают кампанию борьбы с восточноевропейскими и российскими бандами вымогателей.
Минюст США отказался комментировать задержание в Нидерландах по запросу американской стороны россиянина Дубникова.
В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.
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