В Нидерландах поймали российского хакера по просьбе США

В Нидерландах поймали российского хакера по просьбе США

Его обвиняют в получении более $400 тыс. в криптовалюте в качестве выкупа.

Россиянин Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу ФБР США, его обвиняют в отмывании денег, получаемых путем вымогательства в результате хакерской деятельности.

Об этом информирует CNN со ссылкой на адвоката россиянина.

По данным СМИ, Министерство юстиции США добивается выдачи 29-летнего Дубникова, обвиняемого в получении более $400 тыс. в криптовалюте в качестве выкупа.

Задержание россиянина стало одним из крупнейших шагов, предпринятых правоохранительными органами США против так называемой программы-вымогателя Ryuk, которая была вовлечена в волну взломов медицинских организаций США в прошлом году.

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Правоохранительные органы США и Европы продолжают кампанию борьбы с восточноевропейскими и российскими бандами вымогателей.

Минюст США отказался комментировать задержание в Нидерландах по запросу американской стороны россиянина Дубникова.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

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