У Нідерландах упіймали російського хакера на прохання США

У Нідерландах упіймали російського хакера на прохання США

Його звинувачують у отриманні понад $400 тис. у криптовалюті у якості викупу.

Росіянина Дениса Дубнікова затримали в Нідерландах на запит ФБР США, його звинувачують у відмиванні грошей, одержуваних шляхом здирництва в результаті хакерської діяльності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на адвоката росіянина.

За даними ЗМІ, Міністерство юстиції США домагається видачі 29-річного Дубнікова, обвинуваченого в отриманні понад $400 тис. у криптовалюті у якості викупу.

Затримання росіянина стало одним із найбільших кроків, зроблених правоохоронними органами США проти так званої програми-здирника Ryuk, яка була залучена до хвилі зламів медичних організацій США минулого року.

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Правоохоронні органи США та Європи продовжують кампанію боротьби зі східноєвропейськими та російськими бандами здирників.

Мін'юст США відмовився коментувати затримання у Нідерландах на запит американської сторони росіянина Дубнікова.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової атаки хакера на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA та офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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