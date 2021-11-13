Україна та ЄС переконані, що використання міграції в політичних цілях Білоруссю рівносильне контрабанді людей: заява

Україна та ЄС переконані, що використання міграції в політичних цілях Білоруссю рівносильне контрабанді людей: заява

Автори документа рішуче засуджують нелюдське і неприпустиме поводження з мігрантами.

Використання міграції в політичних цілях з боку Білорусі рівносильне контрабанді людей або торгівлі людьми.

Про це йдеться в заяві Європейського союзу та країн-членів ЄС, до якої також долучилася Україна. Заяву було оприлюднено на засіданні Генасамблеї ООН, - пише Укрінформ.

"Білорусь у цей час широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, аби відвернути увагу від порушень прав людини та жорстоких репресій у країні", - говориться в тексті заяви.

Автори документа рішуче засуджують нелюдське і неприпустиме поводження і відкидають будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей.

Підписанти заяви закликали білоруський режим негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, на кордоні Білорусі з європейськими державами накопичуються мігранти. Напередодні білоруські прикордонники оприлюднили відео де роздають курдам пляшки з водою. Українська розвідка нарахувала, що у Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити до країн Євросоюзу.

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