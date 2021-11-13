Народні прикмети, обряди і звичаї 14 листопада

Випаде сніг — на весняну повінь.

14 листопада церква та віряни вшановують пам'ять безсрібників i чудотворцiв Кузьми й Дем'яна Асiйських i матерi їхньої преподобної Феодотiї, священномучеників Йоана, єпископа, i Якова, пресвiтера, що в Персiї постраждали, мучениць Кириєни та Юлiанiї, мученика Єрминингельда, царевича Готфського, мучеників Кесарiя, Дасiя i з ними п’яти.

14 листопада: церковне свято

Кузьма і Дем'ян — римські лікарі-близнюки, християнські святі, мученики. Народилися в Аравії, у християнській родині. Вивчали мистецтво знахарства у портовому місті Егея, Кілікія (сучасна Туреччина, провінція Мерсін, містечко Аяш). Прославилися як милосердні й безкорисливі лікарі, що не брали грошей за свою роботу; через це отримали прізвисько "безсрібників". Допомагаючи людям, навернули багатьох до християнства. Під час гонінь на християн в часи імператора Діоклетіана були арештовані за наказом префекта Лісія, який вимагав від братів зректися Ісуса Христа. За переказом, попри постійні тортури, чудесним чином залишалися неушкодженими у воді, вогні, повітрі й на розп'ятті. Страчені через відрубання голови мечем; разом із ними загинули брати Антімій, Леонтій та Евпрепій.

Культ вшанування поширився після смерті й був пов'язаний із їхніми мощами, похованими в Кирі, Сирія. Імператор Юстиніан I збудував на честь святих мучеників церкву в Константинополі, яка стала популярним місцем паломництва хворих. Так само, римський папа Фелікс IV спорудив на честь святих лікарів церкву в Римі, мозаїки якої залишаються одними із найцінніших в місті. Патрони лікарів, аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів. В живописі та іконографії зображуються з ліками, медичними інструментами тощо.

14 листопада: народні традиції

14 листопада - це день зустрічі зими (так звані курячі іменини). Кузьма і Дем'ян вважалися захисниками людей і тварин од укусів змій та інших гадів. Крім того, їм приписували опіку ремесел, зосібна ковальства, які навчили селян землеробства.

14 листопада: що варто робити

Найпишніше цей день відзначали ковалі — найпочесніші фахівці селянського співжиття; про це підтверджує і той факт, що, за відсутності попа, згоду на шлюб міг дати коваль. Не випадково у жартівливій формі це відтворено в такому прислів'ї: "Кузьма з Дем'яном ковалі: закують дороги й річки — до весни не розкувати".

Чесний і мудрий коваль посів належне місце в усній народній творчості. Він символізує охоронця хліборобської праці, винахідника плуга, що запліднив землю. В одній з найдавніших, котрі дійшли до нас ще з дохристиянської доби пісень мовиться:

У давнину на Кузьму-Дем'яна справляли "осінніх дідів" — ушановували покійників (таких відзнак було чотири — на кожну пору року).

14 листопада: народні прикмети

Якщо розвезе дорогу — не жди морозів до початку грудня.

Випаде сніг — на весняну повінь.

14 листопада: що не можна робити

уникати допомоги жебракам;

виливати воду після купання немовляти після заходу сонця.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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