Народные приметы, обряды и обычаи 14 ноября

Выпадет снег — на весеннее половодье.

14 ноября церковь и верующие чтят память бессеребренников и чудотворцев Кузьмы и Демьяна Ассийских и матери их преподобной Феодотии, священномучеников Иоанна, епископа, и Иакова, пресвитера, пострадавших в Персии, мучениц мучеников Кесария, Дасия и с ними пяти.

14 ноября: церковный праздник

Кузьма и Демьян – римские врачи-близнецы, христианские святые, мученики. Родились в Аравии, в христианской семье. Изучали искусство знахарства в портовом городе Эгея, Киликия (современная Турция, провинция Мерсин, городок Аяш). Прославились как милосердные и бескорыстные врачи, не бравшие денег за свою работу; из-за этого получили прозвище "бессеребренников". Помогая людям, обратили многих в христианство. Во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана были арестованы по приказу префекта Лисия, требовавшего от братьев отречься от Иисуса Христа. По преданию, несмотря на постоянную пытку, чудесным образом оставались невредимыми в воде, огне, воздухе и на распятии. Утрачены из-за отрубления головы мечом; вместе с ними погибли братья Антимий, Леонтий и Евпрепий.

Культ чествования распространился после смерти и был связан с их мощами, погребенными в Кире, Сирия. Император Юстиниан I построил в честь святых мучеников церковь в Константинополе, ставшую популярным местом паломничества больных. Также римский папа Феликс IV построил в честь святых врачей церковь в Риме, мозаики которой остаются одними из самых ценных в городе. Патроны врачей, аптекарей, фармацевтов, хирургов, зубных врачей. В живописи и иконографии изображаются с лекарством, медицинскими инструментами и т.д.

14 ноября: народные традиции

14 ноября – это день встречи зимы (так называемые куриные именины). Кузьма и Демьян считались защитниками людей и животных от укусов змей и других гадов. Кроме того, им приписывали опеку ремесел, особые кузнечные работы, которые научили крестьян земледелию.

14 ноября: что делать

Великолепнее всего этот день отмечали кузнецы — самые почетные специалисты крестьянского сожительства; об этом подтверждает и тот факт, что, при отсутствии попа, согласие на брак мог дать кузнец. Неслучайно в шутливой форме это воспроизведено в такой пословице: "Кузьма с Демьяном кузнецы: закуют дороги и реки — до весны не расковать".

Честный и мудрый кузнец занял должное место в устном народном творчестве. Он символизирует охранника земледельческого труда, изобретателя оплодотворившего землю плуга. В одной из самых древних, дошедших до нас еще с дохристианской эпохи песен говорится:

В древности на Кузьму-Демьяна справляли "осенних дедов" — чествовали покойников (таких знаков отличия было четыре — на каждое время года).

14 ноября: народные приметы

Если развезет дорогу, не жди морозов до начала декабря.

Выпадет снег — на весеннее половодье.

14 ноября: что нельзя делать

избегать помощи нищим;

выливать воду после купания младенца после заката.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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