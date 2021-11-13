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Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро позволяют не потеряться в сложном водовороте жизни.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 ноября 2021 года рассказывает, что Скорпионам лучше не конфликтовать, а Девам нужно искать баланс.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дьявол"

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Щедро принимайте дары вселенной, в том числе – соблазн. На работе – пора отдохнуть, а в отношениях наслаждаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Влюбленные"

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Тянитесь друг к другу. 'Развивайте свои чувства. На работе ищите единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

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Пора наслаждаться жизнью. Не стесняйтесь за поступки в отношениях. А на работе – пора расслабиться.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка пентаклей"

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Все улучшается. В отношениях нужно стремиться к большему. На работе смело двигайтесь вперед.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Дурак"

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Не бойтесь делать первый шаг. В любви проявите себя. На работе начните что-нибудь новое.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Сила"

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Ищите баланс. В отношениях не следует конфликтовать. На работе добавьте умиротворение.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Умеренность"

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Попытайтесь решить свои проблемы. На работе возьмите отгул. В отношениях пора расслабиться.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Паж жезлов"

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Не вступайте в конфликты. В отношениях будет тяжело. А на работе вам может быть больно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка пентаклей"

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Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях научитесь доверять партнеру. На работе вы уже добились немало.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

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Задумайтесь над своими деньгами. В отношениях объясните партнеру, что вы хотите. На работе ожидайте перемен.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

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Нужно отдохнуть. В отношениях вам могут поступить больно. На работе – наберитесь ресурса.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка мечей"

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Впереди – новые испытания. В отношениях будут вызовы, а в движении по карьерной лестнице — лучше отдохнуть.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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