Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют не потеряться в сложном водовороте жизни.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 ноября 2021 года рассказывает, что Скорпионам лучше не конфликтовать, а Девам нужно искать баланс.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Дьявол"
Щедро принимайте дары вселенной, в том числе – соблазн. На работе – пора отдохнуть, а в отношениях наслаждаться.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Влюбленные"
Тянитесь друг к другу. 'Развивайте свои чувства. На работе ищите единомышленников.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Пора наслаждаться жизнью. Не стесняйтесь за поступки в отношениях. А на работе – пора расслабиться.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Десятка пентаклей"
Все улучшается. В отношениях нужно стремиться к большему. На работе смело двигайтесь вперед.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В любви проявите себя. На работе начните что-нибудь новое.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Сила"
Ищите баланс. В отношениях не следует конфликтовать. На работе добавьте умиротворение.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Умеренность"
Попытайтесь решить свои проблемы. На работе возьмите отгул. В отношениях пора расслабиться.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Паж жезлов"
Не вступайте в конфликты. В отношениях будет тяжело. А на работе вам может быть больно.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях научитесь доверять партнеру. На работе вы уже добились немало.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Задумайтесь над своими деньгами. В отношениях объясните партнеру, что вы хотите. На работе ожидайте перемен.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях вам могут поступить больно. На работе – наберитесь ресурса.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Тройка мечей"
Впереди – новые испытания. В отношениях будут вызовы, а в движении по карьерной лестнице — лучше отдохнуть.
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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