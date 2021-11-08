Відбито першу спробу масового силового вторгнення до Євросоюзу, - поліція Польщі

Нелегальні мігранти, які намагаються прорватися до ЄС з території Білорусі через польський кордон, розбили табір біля пункту пропуску і палять багаття в лісі.

Польська поліція повідомила, що у понеділок, 8 листопада, вдалося відбити спробу "першого масового прориву кордону та агресивного, силового вторгнення на територію Європейського Союзу".

Таке повідомлення з’явилося у Twitter поліції Польщі, яке супроводжується відео із кордону.

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“Ми продовжуємо захищати кордон, підтримуючи Прикордонну охорону та Військо Польське”, – йдеться у дописі.

У поліції уточнили, що атаку натовпу мігрантів, які намагалися незаконно прорватися до Євросоюзу, відбили поліцейські з Білостока, Познані, Бидгоща, Ґданська та Лодзя.

На опублікованому відео видно, що після настання темряви кордони продовжують охороняти поліцейські. Територію патрулює вертоліт та освітлюють автомобільні фари. У польовому таборі, який мігранти розбили біля переходу Брузги — Кузніца, палять багаття.

За даними речника польського уряду Пьотра Мюллера, "на даний момент на кордоні Польщі перебуває від 3000 до 4000 осіб". Він також заявив, що країна “має справу з найскладнішою ситуацією з початку конфлікту на польсько-білоруському кордоні”.

Нагадаємо, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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