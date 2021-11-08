Білорусь заявила, що зупиняє постачання електроенергії до України

Зокрема, лист про зупинку постачання електроенергії отримав державний "Енергоатом".

Державне виробниче об'єднання "Бєленерго", що виконує функції оператора системи передачі Республіки Білорусь, повідомило учасників енергоринку України про зупинку поставок електроенергії.

Відповідний лист опублікувала експертка з питань енергетики Ольга Кошарна.

"Бєленерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватимуться. Укладення нових рамкових контрактів не планується", – йдеться у листі.

Фото: Ольга Кошарна/Facebook

Як пишуть ЗМІ, такий лист отримали декілька учасників ринку, наприклад, державний "Енергоатом". Однак поки невідомо, чи отримали його всі учасники ринку. Тобто, ймовірно, що доступ до ресурсу отримають одна чи декілька компаній. Можливо, поставки електронерегії можуть зупинитися вже завтра, 9 листопада.

У коментарі ЕП нардеп Євген Шевченко повідомив, що таке рішення Білорусі спричинене відсутністю економічної вигоди для експорту електроенергії в Україну. "Причина – кошти від доступу до міждержавних перетинів можна спрямовувати лише на ремонт цих мереж. Проте ремонтувати їх не планують через майбутнє приєднання України до європейської енергомережі", - сказав народний депутат.

За даними оператора "Укренерго", Україна 8 листопада імпортує з Білорусі 400 МВт-год електроенергії в ОЕС.

Зауважимо, раніше міністр енергетики інформував, що Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E (Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, яка об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи).

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