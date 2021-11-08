Беларусь заявила, что останавливает поставки электроэнергии в Украину

В частности, письмо об остановке поставок электроэнергии получил государственный "Энергоатом".

Государственное производственное объединение "Белэнерго", выполняющее функции оператора системы передачи Республики Беларусь, сообщило участникам энергорынка Украины об остановке поставок электроэнергии.

Соответствующее письмо опубликовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов не планируется", – говорится в письме.

Фото: Ольга Кошарная/Facebook

Как пишут СМИ, такое письмо получили несколько участников рынка, например, государственный "Энергоатом". Однако пока неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть, вероятно, доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний. Возможно, поставки электронерегии могут остановиться уже завтра, 9 ноября.

В комментарии ЭП нардеп Евгений Шевченко сообщил, что такое решение Беларуси вызвано отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину. "Причина – средства от доступа к межгосударственным пересечениям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети", — сказал народный депутат.

По данным оператора "Укрэнерго", Украина 8 ноября импортирует из Беларуси 400 МВт-ч электроэнергии в ОЭС.

Заметим, ранее министр энергетики информировал, что Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E (Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая объединяет 43 операторов в 36 странах Европы).

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