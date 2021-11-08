Закопаные деньги СССР: в России нашли "кладбище" советских банкнот

Пачки советских рублей разбросаны по поверхности земли в окрестностях бывших ракетных шахт.

Во Владимирской области России, в старой ракетной шахте нашли захоронение советских денег.

Об этом рассказала блогер Lana Sator.

После развала СССР в России осталось колоссальное количество вышедшей из оборота денежной массы. Утилизировать ее было дорого. Сжигание — это сложная техническая задача, требующая больших трудозатрат, ведь купюры плохо горят и очень токсичны. Переработка тоже являлась очень дорогостоящим процессом.

Поэтому тонны утративших ценность купюр хоронили на территории заброшенных ракетных шахт. Такие набитые советскими деньгами шахты есть в Костромской, Ивановской, Ярославской областях РФ.

"Шахт было много, но денег — ещё больше. По сей день эти могильники расположены далеко от любой цивилизации и представляют собой болота, где из вонючей грязи буквально всплывают мешки советских денег — изрядно истлевшие за три десятилетия пачки всё ещё различимых номиналов", — рассказала блогерша.

Она опубликовала фото, на которых видно, как пачки советских рублей разбросаны по поверхности земли в окрестностях бывших ракетных шахт.

"Кладбище" советских банкнот в России (7 фото)

Ранее сообщалось, как в 1992 году из Украины вывели в Москву 90 млрд рублей и наши граждане потеряли свои вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, что в Молдове нашли "Волгу" с мизерным пробегом, которая 38 лет простояла в гараже.

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