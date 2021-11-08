Нет прививки – нет работы: для представителей каких еще профессий вакцинация станет обязательной

Проверки среди работников, в частности в столичной администрации — анонсировали еще в прошлую пятницу.
С сегодняшнего дня, согласно распоряжению Министерства здравоохранения, чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19, не пускают на рабочие места.
Об этом 8 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.
Проверки среди работников, в частности в столичной администрации — анонсировали еще в прошлую пятницу. Впрочем – как заметили корреспонденты ТСН – всех пускали свободно. Говорят, якобы, в мэрии все привиты. На входе в центры административных услуг сертификаты спрашивали – но только у посетителей. Количество отстраненных от работы по всей стране госслужащих и педагогов — еще не подсчитали.
Между тем, в Минздраве уже хотят расширить список тех, кому запрещено будет работать не вакцинированным. Туда могут попасть соцработники – а также все, кто занят в критической инфраструктуре, а это более сотни профессий. В частности – энергетики, коммунальщики и работники банков.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним:
- В Федерации профсоюзов объяснили, соответствует ли отстранение не вакцинированных нормам Кодекса законов о труде.
- В свою очередь Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать украинцам, имеющим временные или постоянные противопоказания к прививке против COVID-19. Речь идет о форме справки №028.
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