Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

В этой справке должен обязательно указываться срок действия противопоказаний.

Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать украинцам, имеющим временные или постоянные противопоказания к прививке против COVID-19. Речь идет о форме справки №028.

Об этом сообщает прес-служба Минздрава.

Также читайте В Днепре поставили на ноги известного архитектора после инфаркта и с коронавирусом

В министерстве отметили, форма № 028 заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок". С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Отметим, противопоказания к вакцинации могут быть:

1. Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:

Постоянные противопоказания – противопоказания к прививкам, имеющим постоянный пожизненный характер.

– противопоказания к прививкам, имеющим постоянный пожизненный характер. Временные противопоказания – противопоказания, которые носят временный характер и исчезают со временем.

2. Предостережение (вакцинация с предосторожностью) – ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Полный список можно найти по ссылке.

Мы раньше писали, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку