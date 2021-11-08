Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

В этой справке должен обязательно указываться срок действия противопоказаний.
Министерство здравоохранения утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать украинцам, имеющим временные или постоянные противопоказания к прививке против COVID-19. Речь идет о форме справки №028.
Об этом сообщает прес-служба Минздрава.
В министерстве отметили, форма № 028 заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок". С полным перечнем можно ознакомиться по этой ссылке.
В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.
Отметим, противопоказания к вакцинации могут быть:
1. Абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:
- Постоянные противопоказания – противопоказания к прививкам, имеющим постоянный пожизненный характер.
- Временные противопоказания – противопоказания, которые носят временный характер и исчезают со временем.
2. Предостережение (вакцинация с предосторожностью) – ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.
Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при ее наличии. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины от COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.
Полный список можно найти по ссылке.
Мы раньше писали, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.