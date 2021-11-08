МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19

МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19

У цій довідці має бути обов’язково вказаний термін дії протипоказань.

Міністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть українцям, що мають тимчасові або постійні протипоказання до щеплення проти COVID-19. Йдеться про форму довідки №028.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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У міністерстві зазначили, форма № 028 заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”. З повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.

Зазначимо, протипоказання до вакцинації можуть бути:

1. Абсолютні – стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими:

Постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер.

– протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер. Тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом.

2. Застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення.

Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися іншою вакциною.

Повний перелік можна знайти за посиланням.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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