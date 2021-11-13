13 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Воробьи громко чирикают в этот день – до тепла. Не слышно воробьего чириканья – скоро наступят стойкие холода.
Какой сегодня день
В субботу, 13 ноября, в мире отмечается Всемирный день доброты и Международный день слепых.
В Грузии в этот день празднуют День памяти 100 тысяч мучеников, в Эквадоре – Национальный день образования, в Аргентине – Национальный день мысли в Панаме – День журналистов.
Памятные даты 13 ноября
- 1851 — введена в действие Николаевская железная дорога.
- 1918 — правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание.
- 1918 — началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти.
- 1918 — Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.
- 1918 — Совет народных комиссаров РСФСР в одностороннем порядке аннулировал Берестейский мир.
- 1945 — во Франции Шарль де Голль избран главой Временного правительства.
- 1971 — выведен на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса ("Маринер-9", США).
- 1980 — американский космический аппарат "Вояджер-1" передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
Церковный праздник сегодня 13 ноября
13 ноября православная церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. По преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание — пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игуменье Пимене уже пожилым человеком. Подвижник сопровождал свой труд неустанной молитвой и пением псалмов. Святой Никодим работал рядом с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.
Легенда повествует о чуде, связанном со святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Наверное, потому в народе Никодима и Спиридона уважали как охранников дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий.
Что нельзя делать в этот день
- Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему врагу легче всего вам сглазить.
- Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко сглаз причинить.
Приметы на 13 ноября
На Руси в этот день нужно было переводить кур в зимние уголки, а также почитать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Готовили разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.
Охотники также пользовались на Никодима и Спиридона особым уважением. В это время они выходили на первую заячью охоту на свежем снегу.
- Ясная и солнечная погода в этот день – к сильному порывистому ветру.
- Воробьи громко чирикают — до тепла. Не слышно воробьего чириканья – скоро наступят стойкие холода.
- Съесть в этот день блюдо из курятины – к счастью.
Именины 13 ноября
День ангела (именины) сегодня, 13 ноября, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.
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