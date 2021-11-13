Глава ВОЗ призвала европейские страны сначала привить уязвимых к COVID-19 людей вместо повторной вакцинации 

Мол, дело не только в том, сколько людей вакцинировано.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призывал европейские страны отдать приоритет вакцинации против коронавируса COVID-19 уязвимых групп населения вместо ревакцинации уже привитых.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Нет смысла делать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, пока есть медицинские работники, пожилые люди и другие люди, относящиеся к группам повышенного риска, по всему миру, которые все еще ждут первой дозы (вакцины против коронавируса - Ред.)", - заметил Гебрейесус.

"Дело не только в том, сколько людей вакцинировано. Речь идет о том, кто вакцинирован", - добавил глава ВОЗ.

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Развитым странам необходимо приложить все усилия, чтобы доступ к прививкам получили люди во всех странах.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса в конце 2019 года во всем мире было зарегистрировано почти 253 млн случаев заражения инфекцией. От последствий заражения вирусом умерли почти 5,1 млн человек, более 228,8 млн полностью вылечились.

В Украине по состоянию на утро 12 ноября зафиксировано 24 058 новых случаев коронавируса, за сутки от COVID-19 умерло 750 человек, 21 941 пациент выздоровел.

за сутки от COVID-19 умерло человек, пациент выздоровел. С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 20 408 409 прививок.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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