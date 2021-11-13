Глава ВООЗ закликала європейські країни спочатку щепити вразливих до COVID-19 людей замість повторної вакцинації

Мовляв, річ не лише в тому, скільки людей вакциновано.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав європейські країни віддати пріоритет вакцинації проти коронавірусу COVID-19 вразливих груп населення замість ревакцинації вже щеплених.

Про це пише "Інтерфакс".

"Немає сенсу робити бустери здоровим дорослим або вакцинувати дітей, поки є медичні працівники, люди похилого віку та інші люди, що належать до груп підвищеного ризику, по всьому світу, які все ще чекають першої дози (вакцини проти коронавірусу — Ред.)", — зауважив. Гебреєсус.

"Справа не лише в тому, скільки людей вакциновано. Йдеться про те, хто вакцинований", — додав голова ВООЗ.

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Розвиненим країнам необхідно докласти всіх зусиль, щоб отримати доступ до щеплень отримали люди у всіх країнах.

Нагадаємо, що з початку пандемії коронавірусу наприкінці 2019 року в усьому світі було зареєстровано майже 253 млн випадків зараження інфекцією. Від наслідків зараження вірусом померло майже 5,1 млн осіб, понад 228,8 млн повністю вилікувалися.

В Україні станом на ранок 12 листопада зафіксовано 24 058 нових випадків коронавірусу, за добу від COVID-19 померло 750 осіб, 21 941 пацієнт одужав.

за добу від COVID-19 померло осіб, пацієнт одужав. З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 986 077 осіб, з них отримали одну дозу – 11 986 075 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 8 422 334 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 20 408 409 щеплень.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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