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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно провести час із сім'єю

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно провести час із сім'єю

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День сприятливий для нових починань, кожне з яких – за наявності бажання та здібностей, обіцяє бути максимально успішним: тим, у кого є нездійснені поки що мрії, потрібно скористатися щасливим шансом. Однак зірки наполегливо рекомендують, присвятивши частину вихідного дня роботі, таки згадати про те, що в житті кожен має ще й сім'ю.

Сьогодні, 13 листопада, приділити час сім'ї необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але у трьох із них без цього може розладнатися особисте життя.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям останнім часом, швидше за все, було просто ліньки виявляти ніжні почуття до близьких людей — будь-який зайвий рух, зокрема й душевний, здається цим "лежням" недозволеною розкішшю. Сьогодні ж домашні можуть порушити питання, як кажуть у таких випадках, ребром, і представникам знака нічого не залишиться, як виконати свої обов'язки щодо них – наприклад, погуляти в парку або влаштувати домашній обід, на якому будуть присутні всі члени сім'ї, благо, вихідний день сприятиме цьому.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам сьогодні треба згадати про літніх родичів, які давно, але марно намагаються привернути до себе увагу представників знака, вони ж лише відмовляються з причини наявності великої кількості справ. Сьогодні ж необхідно сховати якнайдалі всі причини, які заважають їм спілкуватися з близькими людьми, і вирушити на зустріч із ними. Несподівано для себе вони дуже приємно проведуть час: незважаючи на вік, їхні літні родичі зберегли не тільки жвавість розуму, а й чудове почуття гумору, тому зустріч із ними залишить приємні спогади.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, мабуть, пощастило більше за інших – їм зірки пророкують романтичне побачення, на яке їм просто необхідно запросити кохану людину, інакше стосунки з нею можуть розладнатися, а цього не хоче ніхто – ні вона, ні представники знака. Останнім необхідно заздалегідь подбати про те, щоб під час зустрічі ніхто не занудьгував: бажано, наприклад, зробити їй приємний сюрприз, над яким ретельно перед цим попрацювати. У такому разі, і це не дивно, у стосунках розпочнеться новий – приємний – період.

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