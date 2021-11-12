Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 24 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 12 ноября зафиксировано 24 058 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 750 человек, 21 941 пациент выздоровел.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 318 человек, а 279 136 человек вакцинировано против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 179 577 человек;

поправилось – 2 594 679 человек;

летальных исходов – 75 607;

проведено ПЦР-тестов – 15 128 821.

С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 20 408 409 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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