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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Южный мост закрыли после удара КАБ: что известно

Предварительно, возобновление и ограничения продлятся около одного месяца.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Южный мост закрыли на месяц после попадания КАБа

Южный мост закрыли на месяц после попадания КАБа / © Днепр Инфо

Южный мост в Днепре временно закрыли для движения после попадания российской управляемой авиабомбы.

По данным местных СМИ, мост будет оставаться закрытым ориентировочно в течение одного месяца.

Россия уже атаковала мосты Киева

Ранее РФ также наносила удары по столичным мостам. С 1 октября 2025 года российские войска совершили серию атак беспилотниками по транспортной инфраструктуре Киева.

Сначала под удар попал Южный мост, где были повреждены опора, отбойник и защитное бетонное покрытие метрополитена. А 3 октября россияне атаковали Северный мост.

Из-за ударов движение крупнейшими мостами столицы перекрывали и ограничивали, что повлекло за собой серьезные пробки. Общественный транспорт тогда переводили на измененные маршруты.

Последствия ночной атаки на Киев 19 октября

Напомним, во время ночной атаки 19 октября в Киеве была повреждена станция метро "Черниговская". Взрывная волна повредила конструкции станции, кабельную сеть и колеи.

Из-за падения обломков вблизи станции также пострадали ходовые и контактные рельсы, из-за чего движение по красной линии метро ограничили. Поезда курсируют от «Академгородка» до «Дарницы», а станции «Черниговская» и «Лесная» временно не работают. На поврежденном участке продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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