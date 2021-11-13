Астрологічний прогноз на 13 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: день сприятливий для починань у всіх сферах людської діяльності, тому якщо на порядку денному стоїть новий проект, не варто зволікати – треба скористатися щасливим шансом і діяти.

Символ дня: фонтан, джерело.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 1.

Колір дня: теракотовий, шафрановий, бурштиновий.

Камені дня: бурштин, олівін, хризоліт.

За якусь частину тіла відповідає: грудина.

Хвороби дня: здоров'я особливих проблем принести не повинно, для зміцнення імунітету потрібно пити якомога більше трав'яних відварів та свіжих овочевих та фруктових чаїв.

Афоризм дня: не можна вибирати предків – вони, можливо, нас також не обрали.

Геометрична фігура дня: лінії із плавними переходами.

Шлюб і взаємини дня: один із найкращих днів для укладення шлюбу у всьому місячному місяці.

Містика дня: можна читати змови на залучення талану у бізнесі та фінансових справах.

Табу дня: не можна вирушати у поїздки.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання