Астролог назвал самые миролюбивые знаки Зодиака

Отношения с окружающими людьми – особое искусство, которым владеют далеко не все.

Одни ищут повод для конфликта даже там, где его нет, а другие стараются во что бы то ни стало примирить враждующие стороны. Астролог Людмила Булгакова назвала самые миролюбивые знаки Зодиака.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – самый миролюбивый знак Зодиака, который в этом смысле можно сравнить только со знаменитым Котом Леопольдом – они на физическом уровне не выносят вибраций вражды и ненависти, это доставляет им настоящие страдания. Представители знака стремятся помирить всех, кто находится в ссоре, причем находят для этого самые правильные доводы, которые убеждают всех – возможно, именно поэтому среди них так много дипломатов и переговорщиков.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы слишком оптимистичны и доброжелательны для того, чтобы испытывать к кому-нибудь ненависть и злобу. Нет, конечно, будучи живыми людьми, а не манекенами, они способны испытывать негативные чувства – обиду и даже злость, но они у представителей этого знака довольно быстро проходят – испаряются как влага на солнце, а они, даже если их оппоненты еще злятся, снова становятся теми неунывающими и веселыми людьми, какими мы привыкли их видеть.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые, как известно, плавают только в чистой воде, не переносят чужих конфликтов и очень страдают от тех, в которые оказываются вовлечены сами. Они не умеют долго дуться на близкого человека, потому что, на их взгляд, в доме в это время воцаряется тяжелая – удушающая – атмосфера ссоры и, как следствие, взаимного неприятия. Представители знака готовы сделать все для того, чтобы помириться – в том числе, и извиниться, даже в том случае, если виновата противоположная стороны.

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