Астролог назвал самые хладнокровные знаки Зодиака

На них можно положиться в любой ситуации: они не станут бегать, не зная, что предпринять, а сразу же соберутся с мыслями и примут единственно верное решение, которое спасет как их, так и окружающих.

Хладнокровию таких людей можно позавидовать, не каждому дана возможность демонстрировать такое спокойствие и выдержку в самые сложные моменты. Астролог Людмила Булгакова назвала самые хладнокровные знаки Зодиака.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, пожалуй, наиболее хладнокровный знак Зодиака – они умеют владеть собой и, так сказать, "держать лицо" в любых обстоятельствах. Пока другие мечутся в поисках правильного решения, делая при этом массу лишних – а порой и вредных – решений, представители этого знака не позволяют себе эмоций, поскольку уверены, что они лишат их сил, необходимых для трезвого взгляда на происходящее. В общем, можно сказать, что тем, кто находится рядом с ними в сложной ситуации, просто повезло: они способны вывести из тьмы на свет как себя, так и других.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы обязаны хладнокровием своей медлительности – они, чего уж тут греха таить, являются тугодумами: в то время, когда другие уже поняли всю критичность ситуации, до них это понимание еще не дошло, поэтому они способны здраво рассуждать и хладнокровно принимать решения. И только выпутавшись из ситуации, они наконец-то осознают, что были на волосок от серьезных неприятностей, и приходят в ужас, более того, могут впасть в панику и истерику, но, к счастью, такая реакция является запоздалой, а значит, их эмоции уже не могут им навредить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, как правило, хладнокровны по необходимости: они не менее эмоциональны и чувственны, чем другие, но в критических ситуациях могут взять себя в руки, зажать эмоции в кулак и сосредоточиться не на своих чувствах, а на решении стоящей перед ними проблемы. Как правило, это легко им удается, и только потом, переведя дух, они позволяют себе расслабиться. Чаще всего, именно в этот момент они могут испытывать настоящий ужас, поскольку представители знака очень хорошо понимают, как сильно они могли бы пострадать в результате.

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