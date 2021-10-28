Астролог назвал знаки Зодиака, которые не понимают шуток

Юмор помогает нам жить, поскольку примиряет с существующей – не всегда приятной – действительностью.

Тем не менее есть люди, которых можно с полным правом называть юморолишенными – они все принимают всерьез. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не понимают шуток.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны являются "юморолишенными" в силу своей вспыльчивости: любую шутку они принимаю на свой счет, страшно гневаются и бросаются в драку – когда в переносном, а когда и в прямом смысле этого слова. Впоследствии эти горячие головы понимают – часто после того, как им объяснят, что никто не хотел их обидеть. Представители знака успокаиваются, приносят свои извинения и даже стыдятся своего поведения, но осадок – как у них, так и у окружающих – остается.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги отличились и здесь – они входят в тройку зодиакальных знаков, которые далеко не всегда понимают чужие шутки. Особенно странным им кажется тонкий – так называемый, английский – юмор, который требует более широкого спектра восприятия, чем юмор традиционный – простой и бесхитростный. Особенно много представителей знака среди почитателей современных юмористов, которые, как принято говорить, позволяют себе шутки "ниже пояса".

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не понимают шуток исключительно в силу своей редкостной обидчивости: они тоже все принимают на свой счет, но, в отличие от тех же Овнов, даже приняв извинения от тех, кто, на их взгляд, задел их за живое, сохраняют эти подозрения и опасения если не на всю жизнь, то на долгое время. А если человек уверен, что чужая шутка была придумана и сказана для того, чтобы отравить ему жизнь, о каком чувстве юмора может идти речь?

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