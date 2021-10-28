Народные приметы, обряды и обычаи 28 октября

Поздний гриб – поздний снег.

28 октября церковь и верующие чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского, преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, святителя Иоанна, епископа Суздальского, священномученика Лукиана, Печерского, в Далеких пещерах, мучеников Савии "Спорительница хлебов".

28 октября: церковный праздник

Ефимий Новый Солунский — святой, живший в Палестине в IX веке.

Ефимий Солунский жил в христианской семье, рано принял постриг и стал отшельником. Он основал монашескую общину близ Салоник.

По настоянию родителей Ефимий Солунский рано женился, но в возрасте 18 лет он оставил жену и дочь и стал монахом в монастыре на горе Олимп. Позже он стал схимником и поселился на горе Афон вместе с отшельником Иосифом. Когда Иосиф умер, Ефимий основал монашеское общество, восстановив руины древнего монастыря святого Андрея.

В народе Ефимия всегда очень чтили. Его считали, например, одним из защитников от нечисти, особенно мешавшей женщинам во всех начинаниях. Чтобы от этой нечисти избавиться, следовало помолиться святому Ефимию.

28 октября: народные традиции

Памяти Ефимия Солунского посвящен народный праздник Ефимий Осенний. Этот день еще называли "болотихой". Потому и говорили "раскисли дороги — застряли у Евфимки ноги", мол, если начнутся дожди и на дорогах будут образовывать болота, то это будет продолжаться до морозов.

28 октября: украинские народные приметы

Полевые мыши переселяются в человеческие жилища осенью на суровую зиму, а весной — мокрое лето; если болотные мыши устраивают поверх кочек гнезда, на мокрую весну и частые наводнения.

Зайцы рано нагуляли жира – на холодную и снежную зиму.

Если кроты делают входы в нору с севера – до теплой зимы, с юга – холодной, с востока – сухой, а с западной – мокрой.

Поздний гриб – поздний снег.

28 октября: что нужно делать

В этот день предстояло заниматься обработкой льна. Крестьяне не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи в пчеловод. Невесты перед свадьбой обычно пряли нить, что гарантировало защиту от злых сил. Считалось, что нить, распростертая 28 октября, является прекрасным средством от разных недугов.

28 октября: что не стоит делать

Шить и стирать было не стоит – это обещало несчастье.

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