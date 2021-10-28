Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день влияния темных сил на психику человека, когда трудно контролировать эмоции и инстинкты и легко можно стать жертвой чужих манипуляций. Заключение серьезных сделок и подписание важных договоров лучше перенести на другой день. Если такой возможности нет, нужно тщательно – и желательно не один раз – перечитать текст и только потом ставить под ним свою подпись.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 5.
Цвет дня: коричневый, шоколадный.
Камни дня: колумбит, сардоникс, черный нефрит, сардер.
За какую часть тела отвечает: иммунитет.
Болезни дня: болезни этого дня могут быть вызваны ослабленным иммунитетом, поэтому стоит позаботиться о его укреплении.
Слова дня: цыплят по осени считают.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: неосторожное слово может разрушить долго выстраиваемые отношения, поэтому необходимо сначала думать и только потом – говорить.
Мистика дня: можно выставлять защиту, которая оградит от негативной энергии и токсичных людей.
Табу дня: нельзя посещать незнакомые места и общаться с незнакомцами.
Дом, сад, огород: убираясь в доме, нужно избавиться от ненужных вещей, которыми давно никто не пользуется.
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