Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день влияния темных сил на психику человека, когда трудно контролировать эмоции и инстинкты и легко можно стать жертвой чужих манипуляций. Заключение серьезных сделок и подписание важных договоров лучше перенести на другой день. Если такой возможности нет, нужно тщательно – и желательно не один раз – перечитать текст и только потом ставить под ним свою подпись.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5.

Цвет дня: коричневый, шоколадный.

Камни дня: колумбит, сардоникс, черный нефрит, сардер.

За какую часть тела отвечает: иммунитет.

Болезни дня: болезни этого дня могут быть вызваны ослабленным иммунитетом, поэтому стоит позаботиться о его укреплении.

Слова дня: цыплят по осени считают.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: неосторожное слово может разрушить долго выстраиваемые отношения, поэтому необходимо сначала думать и только потом – говорить.

Мистика дня: можно выставлять защиту, которая оградит от негативной энергии и токсичных людей.

Табу дня: нельзя посещать незнакомые места и общаться с незнакомцами.

Дом, сад, огород: убираясь в доме, нужно избавиться от ненужных вещей, которыми давно никто не пользуется.

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