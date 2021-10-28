28 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро ударят морозы.

Какой сегодня день

В четверг, 28 октября, в мире отмечается Всемирный день дзюдо, Международный день анимации, День любителей плюшевых животных, Международный день креольского языка и культуры.

В Украине в этот день празднуют День освобождения Украины от фашистских захватчиков и День бабушек и дедушек, в Чехии – провозглашение Независимости Чехословацкого государства (1918), в Греции – День Охи, В США – Национальный день работников первой помощи и Национальный день шоколада.

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Памятные даты 28 октября

1913 — открыто трамвайное движение в Виннице.

1920 — страны Антанты подписали с Королевством Румыния "Бессарабский протокол", который отдавал Бессарабию Румынии.

1938 — 17 тысяч польских евреев арестованы в Третьем Рейхе и отправлены в польскую границу. Польское правительство отказывается принять их. Высланные остаются между двумя странами в лагере беженцев.

1989 — Верховная рада РСФСР приняла закон о государственном статусе украинского языка.

Церковный праздник сегодня 28 октября

В этот день православные чтят память святого Евфимия Солунского, жившего в 9 веке в Палестине. Никита (такое имя дали будущему святому при рождении) появился на свет в христианской семье, по требованию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий стал схимником, ушел на Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соперничал в умерщвлении плоти. Когда слух о его подвижничестве начал распространяться, и к святому потянулись паломники, он скрылся от людей на острове. После смерти своего товарища Иосифа Евфимий основал монашескую общину близ Салоников, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит сегодня совершать дорогие покупки.

Нельзя сердиться.

Запрещается выходить из дома после заката.

Приметы на 28 октября

В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Так, например, кикимора может сесть за прядь и испортить работу. Если это произойдет, следовало озарить нечисть крестным знамением и помолиться Ефиму. Крестьяне помнили об этом и не останавливали свою работу: готовили пряжу, лен, убирали последние ульи в пчеловод. Кикиморы, согласно поверьям, были душами умерших или похищенных нечистью детей. Они не выходят на улицу, поскольку боятся, что их унесет ветром. Кикимора может выглядеть как старушка или женщина маленького роста. Крестьяне считали, что если кикимору поймать и выстричь у нее на голове крест, то она снова станет человеком. Но даже в этом случае будет либо некрасивой, либо слабоумной.

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Вечером вокруг луны наблюдаются круги большого размера, но само небо остается чистым – совсем скоро ударят морозы.

Появились комары 28 октября – зима будет теплой

Видно облако над восходящим солнцем – примета, что в ближайшие дни будет ненастье.

Именины 28 октября

День ангела (именины) сегодня, 28 октября, празднуют: Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.

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