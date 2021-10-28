Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якіої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день впливу темних сил на психіку людини, коли важко контролювати емоції і інстинкти і легко можна стати жертвою чужих маніпуляцій. Укладання серйозних угод і підписання важливих договорів краще перенести на інший день. Якщо такої можливості немає, потрібно ретельно — і бажано не один раз — перечитати текст і тільки потім ставити під ним свій підпис.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 5.

Колір дня: коричневий, шоколадний.

Камені дня: колумбіт, сардонікс, чорний нефрит, сардер.

За яку частину тіла відповідає: імунітет.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть бути викликані ослабленим імунітетом, тому варто подбати про її зміцнення.

Слова дня: не кажи "гоп, поки не перескочиш".

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і взаємини дня: необережне слово може зруйнувати стосунки, що довго вибудовувались тому необхідно спочатку думати і тільки потім — говорити.

Містика дня: можна виставляти захист, який захистить від негативної енергії і токсичних людей.

Табу дня: не можна відвідувати незнайомі місця і спілкуватися з незнайомцями.

Будинок, сад, город: прибираючи в домі, потрібно позбутися від непотрібних речей, якими давно ніхто не користується.

Читайте також:

Наступна публікація