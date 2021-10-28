Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якіої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: день впливу темних сил на психіку людини, коли важко контролювати емоції і інстинкти і легко можна стати жертвою чужих маніпуляцій. Укладання серйозних угод і підписання важливих договорів краще перенести на інший день. Якщо такої можливості немає, потрібно ретельно — і бажано не один раз — перечитати текст і тільки потім ставити під ним свій підпис.
Символ дня: Цербер.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.
Число дня: 5.
Колір дня: коричневий, шоколадний.
Камені дня: колумбіт, сардонікс, чорний нефрит, сардер.
За яку частину тіла відповідає: імунітет.
Хвороби дня: хвороби цього дня можуть бути викликані ослабленим імунітетом, тому варто подбати про її зміцнення.
Слова дня: не кажи "гоп, поки не перескочиш".
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і взаємини дня: необережне слово може зруйнувати стосунки, що довго вибудовувались тому необхідно спочатку думати і тільки потім — говорити.
Містика дня: можна виставляти захист, який захистить від негативної енергії і токсичних людей.
Табу дня: не можна відвідувати незнайомі місця і спілкуватися з незнайомцями.
Будинок, сад, город: прибираючи в домі, потрібно позбутися від непотрібних речей, якими давно ніхто не користується.
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