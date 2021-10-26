"Мексиканский Хэллоуин" День мертвых: история и традиции

Женщины с помощью макияжа создают образ Катрин, женского скелета, популярного в мексиканской культуре.

День мертвых — это праздник, который отмечается в Мексике и в меньшей степени в некоторых других испаноязычных странах и странах со значительной мексиканской диаспорой, например, в США, Гватемале, Гондурасе и по своему содержанию напоминает американский Хэллоуин и кельтский Самайн.

Празднование традиционно проходит 1-2 ноября и связано с католическим праздником Дня всех святых, который также празднуется в эти дни, что еще больше сближает этот праздник с действами почитания предков.

Традиции праздника содержат сооружение алтарей в честь умерших, украшающих фигурками черепов, цветами календулы и разными блюдами и напитками.

День мертвых в Мексике: история

По мнению ученых, этот праздник имеет корни в доколумбовском прошлом народов центральной Америки, которые, возможно, насчитывают тысячи лет. Востоки праздника отмечались также в культуре Ацтеков во время фестиваля, посвященном мифической богине мертвецов Миктекакиуатль.

День мертвых в Мексике: традиции

Местные жители создают алтари в честь умерших родственников, украшающих черепами из сахара, вербеной, любимыми напитками и блюдами умерших. Кладбище украшают лентами и цветами, путь к домам умерших родственники заставляют свечами, чтобы якобы мертвецы смогли найти путь домой.

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В параде, посвященном чествованию мертвых, принимают участие люди всех возрастов целыми семьями. Женщины с помощью макияжа создают образ Катрин, женского скелета, популярного в мексиканской культуре. Участники парада украшают себя бархатцами. Эти цветы якобы должны производить души мертвых своим ярким цветом и запахом.

Жители Мексики верят, что в этот день души умерших могут посетить тех, кто остался жить. В этот день посещают кладбища для того, чтобы пообщаться с душами умерших. Все делается для того, чтобы поощрить душу умершего навестить живых. Иногда празднование приобретают шутливую окраску, когда родственники умерших вспоминают забавные или веселые факты из жизни умершего.

Самым распространенным пожертвованием для мертвых являются текила, пиво и другие алкогольные напитки. Также выпекают хлеб мертвых — это тип хлебобулочного изделия, традиционно создаваемый в Мексике в течение недель до начала Дня мертвых.

День мертвых в Мексике: что посмотреть и почитать о празднике

В мультфильме "Коко" сюжет разворачивается во время празднования Дня мертвецов в Мексике.

События мультфильма "Книга жизни" происходят во время Дня мертвецов

Произведения Рэя Брэдбери "В канун всех святых", "День мертвецов", "Следующий", "Сахарный череп".

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