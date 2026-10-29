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Магнитная буря 29 октября: какая ее мощность
Вскоре Землю могут покрыть активные геомагнитные условия и магнитные бури класса G1.
Сегодня, 29 октября, ожидается слабая магнитная буря. Это — с К-индекс 1,7 (зеленый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Пока геомагнитная активность слаба. Впрочем, уже выходными на Землю может повлиять поток скоростного солнечного ветра из корональной дыры. Поэтому ожидается повышение геомагнитной активности до активного уровня, а иногда возможны слабые магнитные бури класса G1.
Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов магнитных возмущений сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.