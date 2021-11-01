Зачем колоть БЦЖ, если потом люди болеют туберкулезом: объяснение

Без БЦЖ у ребенка, который подхватит туберкулез, возрастает риск смерти.
Из-за особенностей иммунного ответа универсальной вакцины, которая предотвращала бы заболевание различными видами туберкулеза, нет. По крайней мере, она до сих пор не изобретена.
Об этом пишет Telegram-канал "Туберкулез излечимый".
Мол, зачем колоть БЦЖ, если потом все равно многие болеют туберкулезом.
Сегодня в арсенале медицины есть вакцина – БЦЖ – от тяжелых, генерализованных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный ТВ. Они особенно опасны для детей первого года жизни.
Без БЦЖ у ребенка, который подхватит такой туберкулез, возрастает риск смерти. Поэтому эту вакцину вводят так рано – на 3-5 день жизни. Однако дети старше 5 дней также могут быть вакцинированы, если раньше не были привиты по объективным причинам.
В течение жизни человек может заболеть туберкулезом, но не будет иметь генерализованной формы ТВ с множественным поражением нескольких органов.
БЦЖ – это живая вакцина со столь ослабленными микобактериями, что они не способны вызывать заболевание. БЦЖ применяют в странах с высоким бременем ТВ для защиты детей, в т.ч. в Украине.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.